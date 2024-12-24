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السودان يعلن انسحابه من نظام مراقبة الجوع عشية تقرير عن المجاعة

بقلم عايدة.ع
السودان يعلن انسحابه من نظام مراقبة الجوع عشية تقرير عن المجاعة
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أعلنت الحكومة السودانية عن تعليق مشاركتها في نظام مراقبة الجوع العالمي، عشيىة صدور تقرير من المتوقع أن يظهر انتشار المجاعة في أنحاء البلاد.

وقال وزير الزراعة بالحكومة السودانية، أمس، في رسالة أن السودان علقت مشاركتها في نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي. واتهمت الرسالة التصنيف المرحلي بإصدار تقارير غير موثوقة تقوض سيادة السودان وكرامته.

ومن المتوقع أن ينشر التصنيف، اليوم الثلاثاء، تقريرا يفيد بأن المجاعة انتشرت في خمس مناطق في السودان. وقد تمتد إلى 10 مناطق بحلول ماي.

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