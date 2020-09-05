السودان يعلن حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر بسبب الفيضانات والسيول

أعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني، اليوم السبت، حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر بسبب السيول والفيضانات العارمة.

واعتبر مجلس الأمن البلاد كلها منطقة كوارث طبيعية وأعلن حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر بسبب الفيضانات والارتفاع القياسي لمنسوب المياه.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية قرار مجلس الأمن تشكيل لجنة عليا لدرء ومعالجة آثار السيول والفيضانات لخريف هذا العام وتحديد الخسائر المادية والبشرية.

وفي هذا الإطار، فقد أسفر الارتفاع القياسي في منسوب المياه والفيضانات المتواصلة عن تأثر 16 ولاية ووفياة 99 مواطنا.

إلى جانب إصابة 46 آخرين وتضرر أكثر من نصف مليون نسمة وانهيار كلي وجزئي لأكثر من 100 ألف منزل.

وكشفت وزيرة العمل والتنمية الإجتماعية، لينا الشيخ، بأن معدلات الفيضانات والأمطار لهذا العام تجاوزت الأرقام القياسية، التي رصدت عامي 1946 و 1988.

جدير بالذكر أن مناسيب “النيل” عرفت ارتفاعا غير مسبوق بواقع 17.48 متر في محطة الخرطوم إلى 20.53 متر في محطة مدني.