السودان يُكمل مجموعة “الخُضر” في كأس العرب

أكمل منتخب السودان عقد منتخبات مجموعة المنتخب الجزائري ضمن بطولة كأس العرب، بعد تمكنه من تحقيق الفوز في مباراة الملحق أمام نظيره اللبناني بنتيجة 2-1.

ليضمن رسمياً مكانه في المجموعة الرابعة.

وجاء تأهل المنتخب السوداني بعد أداء قوي في مواجهة حاسمة جمعته بلبنان، اليوم الأربعاء، بالدوحة، ليحسم بطاقة العبور ويعزز تركيبة المجموعة التي تضم الجزائر، العراق، البحرين.

وكان منتخب البحرين قد حجز بطاقة التأهل هو الآخر في وقت سابق من اليوم الخميس، عقب فوزه على منتخب جيبوتي، ليلتحق بالمجموعة نفسها.

وبهذا، تصبح المجموعة الرابعة واحدة من أكثر المجموعات تنافساً في البطولة، بالنظر إلى تقارب مستويات منتخباتها، ما يزيد من إثارة مباريات الدور الأول المرتقبة.