السودان: 25 قتيلا و إصابة 183 في إشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

أفادت وكالة رويترز اليوم نقلا عن اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان أن 25 شخصا على الاقل قتلوا. فيما أصيب حوالي 183 في إشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأضاف ذات المصدر أنه ولحد الساعة لم تتمكن اللجنة من تحديد ماإذا كان جميع الضحايا من المدنيين.

كما افاد نفس المصدر مقتل شخصين في مطار الخرطون و4 اخرين في ام درمان بينما قتل 8 أشخاص في مدينة نيالا. كما تم تشجيب مقتل 6 أخرين لمدينة الأبيض و5 في الفاشر.

ودعت الجزائر الرئيس الحالي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، جميع الأطراف السودانية إلى وقف الاقتتال وتغليب لغة الحوار. بعد الاشتباكات الخطيرة والمواجهات بالأسلحة الثقيلة التي تم تسجيلها في العاصمة الخرطوم.

وفي بيان لها صادر عن رئاسة الجمهورية تتابع ببالغ القلق تطورات الأوضاع في جمهورية السودان الشقيقة.