قناة النهار السوروبان..طريقة ناجحة لتنمية قدرات التلاميذ ومواهبهم بقلم قناة النهار نشر في 20 نوفمبر 2022 - 12:00 السوروبان شارك غرِّد أرسل 16 0 السوروبان..طريقة ناجحة لتنمية قدرات التلاميذ ومواهبهم إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/JnVjJ اقرأ أيضا فيلم "ربع يوم خميس في الجزائر العاصمة" بمهرجان البحر الأحمر السينمائي قناة النهار 12 نوفمبر سكيكدة : تراجع كبير في منتوج "الكستناء" القسطل بسبب الجفاف والأمراض قناة النهار 05 نوفمبر رئيس جمهورية كوبا ينهي زيارة العمل و الصداقة التي قام بها إلى الجزائر قناة النهار 19 نوفمبر المنتخب الوطني يشد الرحال إلى مالمو تحسبا لمواجهة السويد قناة النهار 18 نوفمبر إبراهيم الشنوي: اللهجة الجزائرية جاتني صعيبة بزاف ووهران أكثر ولاية عجبتني قناة النهار 09 نوفمبر التأشيرة.. مصنع رونو.. اتقان الدارجة وتعلقه بالجزائر.. تصريحات حصرية لسفير فرنسا ترقبوها غدا الخميس قناة النهار 09 نوفمبر برنامج رقمي يسمح للمريض بإرسال نتائج التحاليل والأشعة عبر الكمبيوتر قناة النهار 03 نوفمبر سامية طبوش تبدع بقصيدة "سألوني" في ذكرى الثورة التحريرية قناة النهار 03 نوفمبر دلال خير: أم مصابة بورم خطير في الدماغ تعيش يوميات صعبة وآلام لا تطاق قناة النهار 04 نوفمبر شاهد كيف تعامل بلماضي مع صحفي رنّ هاتفه مرّتين خلال الندوة قناة النهار 16 نوفمبر