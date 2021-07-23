السوري محمد ماسو يلتقي شقيقه علاء في صورة عاطفية خلال حفل إفتتاح الأولمبياد

لفت حفل إفتتاح الألعاب الأولمبية بالعاصمة اليابانية طوكيو الأنظار صبيحة اليوم الجمعة، بسبب اللقطة العاطفية التي كان بطلها الأشقاء السوريين علاء ومحمد ماسو.

وإلتقى اللاعب “محمد ماسو تخصص الترايثلون لمنتخب سوريا بأخيه “علاء ماسو” لاعب الساباحة في الفريق الأولمبي للاجئين.

ويشارك فريق مكون من اللاجئين خلال دورة طوكيو المزمع تنظيمها بين 23 جويلية و8 أوت 2021. وترى اللجنة الأولمبية الدولية في هذا الفريق “رسالة قوية من التضامن والصمود والأمل للكوكب بأسره”. وجاءت فكرة تشكيل هذا الفريق في خضم أزمة اللاجئين العالمية سنة 2015. واختير 29 رياضيا لتمثيل فريق اللاجئين في طوكيو من أصل 56 تمتعوا بمنح من اللجنة الأولمبية الدولية على أساس الأداء والتخصصات وبلدان المنشأ .