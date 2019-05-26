السوسبانس يحسم الجولة الأخيرة بحملاوي وتيزي وزو

تتجه أنظار عشاق المستديرة في الجزائر إلى ملعبي الشهيد حملاوي بقسنطينة، وأول نوفمبر بتيزي وزو للتعرف على هوية بطول الدوري لهذا الموسم.

وسينتقل فريق إتحاد العاصمة سهرة اليوم إلى ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة لمواجهة السي أس سي في إطار الجولة الـ30 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس، حيث سيكون مطالبا بتحقيق الفوز أمام أصحاب الأرض من أجل تحقيق لقب الدوري، وهو الذي يبتعد بفارق نقطة واحدة فقط عن ملاحقه شبيبة القبائل.

فيما سيكون فريق الكاناري في مهمة سهلة عندما يستقبل سهرة اليوم في نفس التوقيت فريق أهلي برج بوعريريج لحساب نفس الجولة، حيث يأمل أشبال المدرب الفرنسي فرانك دوما بأن يلعب فريق شباب قسنطينة بنزاهة، والإطاحة فريق إتحاد العاصمة من أجل التتويج بلقب البطولة الذي غاب عن خزانة النادي منذ 2008.