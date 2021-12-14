السوشي فعّال ضد كورونا.. كيف ذلك؟

يعرف طعام “السوشي” الياباني الشهير انتشارا واسعا، بكل أنحاء العالم، حيث يحتوي على مكونات بحرية يضاف إليها الأرز ومكونات أخرى. لكن بالإضافة إلى طعمها اللذيذ قد يكون لأحد مكونات هذه الوجبة فائدة في مقاومة فيروس كورونا.

كما كشفت مجلة Marine Drugs أن مادة “رهامان سلفات” سوداء اللون والمستخدمة بتغليف السوشي تقاوم بشكل فعّال الفيروس. في حين اختبر باحثون من معهد Rensselaer Polytechnic Institute مادة Polysaccharide الموجودة في الطحالب، لاكتشاف فعاليتها في مقاومة كورونا. خصوصاً أنها أثبتت فعاليتها ضد العدوى الفيروسية لالتهاب الدماغ الياباتي.

وبعد إجراء تجارب علمية،أظهرت النتائج،أن كبريتات رامنان المستخرجة،من مسحوق الطحالب الأحادية النيتروجين Monostroma nitidum ترتبط بشكل فعّال ببروتين فيروس كورونا. وتثبط قدرته على الالتصاق والاختراق في الخلايا، وتمنع عمليات التحويل والنقل.

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وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن السلطات الصحية سجلت أول حالة وفاة لشخص بريطاني مصاب بالمتحور الجديد “أوميكرون”.

وحسبما ذكرت شبكة سكاي نيوز، فقد أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن مريضا واحدا على الأقل توفي بعد إصابته بمتحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون”. ليكون بذلك أول وفاة بسبب أوميكرون في بريطانيا. مضيفا أنه ” علينا أن ننوّه بالسرعة الهائلة التي يتسارع بها (المتحور) بين السكان”.

وقال بوريس، أثناء زيارته لمركز تطعيم بالقرب من بادينغتون في غرب لندن: “للأسف، نعم، يؤدي متحور أوميكرون إلى دخول المستشفى. وللأسف تم تأكيد وفاة مريض واحد على الأقل بسبب هذا المتحور”.

وأضاف: “لذا أعتقد أن الفكرة التي تعتبر أن أوميكرون أكثر اعتدالا، يجب أن نضعها على جنب. ونركز حاليا على الوتيرة التي ينتشر بها بين السكان. وبالتالي فإن أفضل شيء يمكننا القيام به هو الحصول على الجرعة المعززة”.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن سلالة “أوميكرون” من فيروس كورونا تنتشر بشكل أسرع من سابقاتها. وعلى الرغم من أن هذا المتحور يثير أعراضا طفيفة إلا أنه يجعل اللقاحات أقل فعالية.

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