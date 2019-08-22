“السولكينغ” يزلزل مدرجات ملعب 20 اوت بحفل عالمي

أحيا سهرة اليوم الخميس مغني الراب العالمي دراجي عبد الرؤوف والمعروف بـ “السولكينغ” حفلا رائعا بملعب 20 اوت بالعاصمة .

الحفل الذي اقامه نجم الراب تعود عائدته للاعمال الخيرية منها لمرضى السرطان في الجزائر .

وحضر جمهور غفير من معجبي ومحبي المغني حيث إكتظت مدرجات ملعب 20 أوت ببلوزداد في العاصمة على أخرها.

واطرب السولكينغ جمهوره بباقة من أغانيه العالمية تفاعل معها الحاضرين بحماس وتجاوب كبير.

حيث ادى مجموعة من أغانيه منها “فيدا لوكا”، “ميلانو”، “مدام كوراج” مع المغني الراب العالمي الفرانكو جزائري “فيانسو”.

وأيضا أمتع الجمهور بأغنية “اديوس” رفقة مغني الراب الفنان فرنكو جزئري “الجيرينو”.