السويح: “أرضية ملعب “1 نوفمبر” لا تخدمنا”
بقلم كريم.تيغرمت
أبدى مدرب شبيبة القبائل، التونسي عمار السويح، استياءه من الوضعية التي تتواجد عليها أرضية ملعب “1 نوفمبر” بتيزي زوز
وصرح السويح في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “الحالة التي تتواجد عليها أرضية ملعب “1 نوفمبر” لا تخدمنا”.
كما أضاف: “حالة أرضية الملعب لا تسمح بتقديم آداء في المستوى، وتسهل أكثر مهمة منافسينا الذين يعتمدون على اللعب الدفاعي”
وتابع عمار السويح: “الأرضية تخلق لنا صعوبات لتطبيق كرة جميلة، وهجمات مركزة، مثلما حدث في المباراة الأخيرة”.
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