السويح: “اجتمعت مع إدارة الوفاق وتحدثنا عن بداية التحضير للموسم المقبل”

كشف مدرب وفاق سطيف، عمار السويح، عن اجتماعه مؤخرا مع إدارة النادي، أين تم مناقشة النحضيرات الخاصة بالموسم المقبل.

وصرح السويح، في ندوته الصحفية التي أعقبت مباراة شباب بلوزداد: “اجتمعت مؤخرا مع إدارة الفريق، وتحدثنا عن بداية التحضير للموسم المقبل”.

كما أضاف: “منذ ان توليت تدريب الفريق، اتفقنا على برنامج محدد، وهو انهاء الموسم الجاري في أفضل صورة ممكنة، ثم التحضير للموسم الجديد”

وتابع المدرب عمار السويح: “علينا معاينة النقائص، وتحديد ما علينا العمل عليه منذ الآن تحضيرا للموسم المقبل”.