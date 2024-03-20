السويح: “ارتكبنا أخطاءً عديدة أمام اتحاد العاصمة كلفتنا غاليا”

أرجع مدرب وفاق سطيف، عمار السويح، الهزيمة الأخيرة التي مُني بها فريقه، أمم مضيفهم اتحاد العاصمة، للأخطاء التي ارتكبها لاعبوه.

وصرح عمار السويح، عقب هذه المباراة: “فريقنا ارتكب عدة أخطاء خلال هذه المباراة، سواء في بناء اللعب، تمريرة الكرة، أو التموقع”.

كما أضاف: “فريق اتحاد العاصمة، استغل المساحات الفارغة، واعتمد على نقطة قوته في التحولات الهجومية”.

وتابع عمار السويح: “قوة مهاجمي اتحاد العاصمة هي من صنعت الفارق، باستغلالهم الأخطاء الفردية للاعبينا، والتي كلفتنا غاليا”.