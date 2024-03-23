السويح: “العد التنازلي لنهاية البطولة بدأ ولا مجال للخطأ”
بقلم كريم تيغرمت
أكد مدرب وفاق سطيف عمار السويح، جاهزية فريقه لمباراة الجولة الـ21 من البطولة، والتي ستضعهم هذا الأحد، أمام الضيف أولمبي الشلف.
ونقلت الصفحة الرسمية للوفاق، تصريحات السويح، أين قال: “تحضيراتنا للمباراة المقبلة أمام أولمبي الشلف تجري في ظروف عادية”.
كما أضاف: “سنعتمد على نفس المجموعة التي خاضت آخر مبارتين أمام شبيبة القبائل، واتحاد العاصمة، في مواجهتنا المقبلة أمام أولمبي الشلف”.
وأردف: “العد التنازلي لنهاية البطولة قد بدأ، وإذا أردنا اللعب على البوديوم، فلا مجال للخطأ، خاصة في ملعبنا”.
وتابع عمار السويح: “علينا أن نكون جاهزين لكل لمباريات انطلاقا من مباراتنا المقبلة أمام أولمبي الشلف، كون الأمور ستكون جد صعبة”.
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