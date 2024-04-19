السويح :”المباراة كانت صعبة ونستحق الفوز أمام الساورة”

أكد عمار السويح مدرب وفاق سطيف أحقية الفوز أمام شبيبة الساورة في قمة الجولة 23 من الرابطة المحترفة الأولى.

وقال عمار السويح خلال الندوة الصحفية عقب المباراة “صنعنا عدد من الفرص و أكثر من 4 منها، قبل أن نسجل الهدف، في الشوط الثاني نفس الشيء”.

كما أضاف المدرب التونسي “عرفنا كيفية التسيير في الشوط الثاني و الاعتماد على لاعبين يملكون الخبرة، الأهم هو الفوز بالنقاط الثلاث”.

وختم السويح “المباراة كانت صعبة أمام شبيبة الساورة و حققنا الأهم وهو الحفاظ على النقاط الثلاث”.