السويح: “المرتبة التي يتواجد فيها وفاق سطيف تضعنا أمام مسؤولية أكبر”

أبدى المدرب التونسي، عمار السويح، سعادته بخوض تجربة جديدة في الجزائر، مع نادي وفاق سطيف، مبديا في ذات الوقت ادراكه للمسؤولية التي تنتظره.

وصرح السويح، في اول خرجة اعلامية له، بعد تنصيبه مدربا للوفاق: “أشكر إدار وفاق سطيف على الثقة التي وضعوها في شخصي”.

كما أضاف: “أوجه شكر خاض على الطاقم الفني السابق، الذي وضع الفريق في مرتبة مريحة، وهو ما يضعنا أمام مسؤولية أكبر”.

وتابع عمار السويح: “بعد تجربتي الأولى في البطولة الجزائرية مع شبيبة القبائل، والتي حققنا فيها المركز الثاني، قررت خوض تجربة جديدة مع وفاق سطيف، وهذا شرفني لي”.

يذكر أن إدارة وفاق سطيف عينت عمار السويح على رأس العاارضة الفنية للفريق، بعد فشخ عقدها مع المدرب الفرنسي فرانك دوما.