السويح: “سأعتمد على خبرتي في تسيير مباراتنا أمام مولودية البيض”

كشف مدرب وفاق سطيف، عمار السويح، بأنه سيعتمد على خبرته السابقة، في محاولة قيادة فريقه لتحقيق الفوز أمام مولودية البيض.

وصرح السويح، في ندوته الصحفية: “التحضيرات لمواجهة مولودية البيض جرت في ظروف عادية”.

كما أضاف: “صحيح أنني التحقت مؤخرا بالعارضة الفنية للوفاق، لكن لدي فكرة صغيرة عن المجموعة التي نملكها، وسأعتمد على خبرتي السابقة في تسيير مباراتنا المقبلة”.

وأردف: “الأمر الوحيد الذي يقلقني هو غياب بعض اللاعبين بداعي الإصابات، ونحن مجبرون على التعامل مع هذا الوضع”.

تابع عمار السويح: “هذه المباراة لديها أهمية خاصة من الناحيتين النفسية، والذهنية، بالنسبة لنا، كوننا مجبرون على تحقيق نتيجة ايجابية، لكسب الثقة لدى الطاقم الفني، الإدارة والأنصار”.