السويح :”سنظهر بوجه يشرف السطايفية أمام مولودية الجزائر “

أكد مدرب وفاق سطيف عمار السويح جاهزيته لقيادة لاعبيه لتحقيق الفوز أمام مولودية الجزائر السبت القادم.

وقال عمار السويح خلال الندوة الصحفية المنعقدة اليوم الخميس “الهزيمة موجودة في عالم كرة القدم لكن المستوى الذي قدمناه أمام مولودية البيض لا يشرف الفريق السطايفي، أتحدث بدون شعبوية ولهذا أقول أن الفرصة مواتية لتقديم مستويات كبيرة و لما الفوز أمام المتصدر مولودية الجزائر”.

كما أضاف المدرب التونسي “أطالب من الجمهور أن يكون حاضرا في الملعب، و أتمنى أن يكون الفريق عبارة عن حلقات مترابطة، و بعدها سنتكلم عن المحاسبة”.

وكان السويح ولاعبيه قد إنهزموا بثلاثية أمام مولودية البيض، و هي النتيجة التي أجبرت الجميع للخروج للكشف عن كل التفاصيل ووضعية الفريق في الوقت الراهن.