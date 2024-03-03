السويح: “فوزنا على مولودية الجزائر سيمنح فريقنا ثقة أكبر”

ثمن مدرب وفاق سطيف، عمار السويح. الفوز الذي حققه فريقه أمس السبت في مباراته أمام الضيف مولودية الجزائر، بنتيجة هدف دون رد.

وصرح السويح، عقب هذا الفوز: “للأسف لم نشهد ريتم كبير في هذه اللقاء. بسبب التوقفات الكثيرة خلال المباراة بسب الاندفاع البدني”.

كما أضاف: “رغم ذلك يبقى لهذا النوع من المباريات طابعهم الخاص، بحضور جماهير الفريقين، وأشكر أنصارانا على دعمهم الكبير”.

وتابع مرب الوفاق، عمار السويح: “أبدينا رغب كبيرة في الدفاع عن ألوان الفريق، وهذا الفوز سيمنح لاعبينا ثقة أكبر مستقبلا، إلا أنه لازال ينتظرنا عمل كبير”.