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الرياضة

السويح: “نبحث عن استقرار أداء الفريق ونسعى للتأكيد خارج الديار”

بقلم كريم تيغرمت
السويح: “نبحث عن استقرار أداء الفريق ونسعى للتأكيد خارج الديار”
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تحدث مدرب وفاق سطيف، عمار السويح، عن المباراة المقبلة التي ستجمعهم بمضيفهم شبيبة القبائل، مشددا على ضرورة ظهورهم بأداء في المستوى.

وصرّح السويح، بخصوص هذه المباراة: “سجلنا تطور مردودنا في مباراتنا الأخيرة داخل الديار، لكن علينا التأكيد خارج الديار”.

كما أضاف: “أتمنى أن يكون مردودنا أفضل في مباراتنا القادمة، كوننا نبحث عن استقرار أداء الفريق”.

وختم المدرب عمار السويح، بالحديث عن العلاقة التي تربطه بمنافسهم المقبل شبيبة القبائل، موضحا: “أملك علاقة جد طيبة مع أنصار، ومسؤولي شبيبة القبائل، وتدريبي لهذا الفريق اعتبره أفضل تجربة خضتها خارج تونس”.

رابط دائم : https://nhar.tv/yvD3C
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