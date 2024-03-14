السويح: “نبحث عن استقرار أداء الفريق ونسعى للتأكيد خارج الديار”

تحدث مدرب وفاق سطيف، عمار السويح، عن المباراة المقبلة التي ستجمعهم بمضيفهم شبيبة القبائل، مشددا على ضرورة ظهورهم بأداء في المستوى.

وصرّح السويح، بخصوص هذه المباراة: “سجلنا تطور مردودنا في مباراتنا الأخيرة داخل الديار، لكن علينا التأكيد خارج الديار”.

كما أضاف: “أتمنى أن يكون مردودنا أفضل في مباراتنا القادمة، كوننا نبحث عن استقرار أداء الفريق”.

وختم المدرب عمار السويح، بالحديث عن العلاقة التي تربطه بمنافسهم المقبل شبيبة القبائل، موضحا: “أملك علاقة جد طيبة مع أنصار، ومسؤولي شبيبة القبائل، وتدريبي لهذا الفريق اعتبره أفضل تجربة خضتها خارج تونس”.