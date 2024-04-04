السويح: “نحن ملزمون بابداء رد فعل قوي أمام شباب بلوزداد”

تحدث مدرب وفاق سطيف، عمار السويح، عن المباراة المقبلة التي تنتظرهم أمام شباب بلوزداد، مبرزا عزم فريقه على تحقيق نتيجة ايجابية لتعويض ما فاتهم.

وصرّح السويح، في ندوته الصحفية: “لم أكن راضٍ عن أدائنا في آخر مبارتين، بالنظر لطريقة هزيمتنا أمام اتحاد العاصمة، وتعادلنا في مواجه أولمبي الشلف”.

كما أضاف: “نحن مجبرون على ابداء ردة فعلنا، وتعويض ما فاتنا في آخر مبارتين، خلال المواجهة المقبلة التي تنتظرنا أمام فريق محترم مثل شباب بلوزداد”.

وتابع عمار السويح: “نحاول استعادة الثقة لدى اللاعبين، الطاقم، والأنصار، بتقديم أداء مقنع، والذهاب إلى أبعد ما يمكن”.

يذكر أن وفاق سطيف، سيحل ضيفاً سهرة اليوم الخميس، على شباب بلوزداد، بملعب “5 جويلية”، ضمن الجولة الـ22 من البطولة المحترفة.