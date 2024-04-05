السويح: “نعتذر لأنصارانا على تصرف بعض لاعبينا الذي لن يمر مرور الكرام”

أبدى مدرب وفاق سطيف، عمار السويح، عدم تقبله للخلاف الذي حدث بين لاعبيه، في لقطة تسديد ضربة الجزاء.

وصرح السويح، في ندوته الصحفية: “نتأسف، ونعتذر لأنصارنا على خلاف لاعبينا في لقطة ضربة الجزاء، أين كنا قد استبدالنا اللاعبين الذين تم تعيينهم لذلك”.

كما أضاف: “الصورة التي قدمها لاعبينا بتشاجرهم على تسديد ضربة الجزاء، تعتبر تصرف يشوه صورة الفريق، ولن يمر مرور الكرام”

وتابع عمار السويح: “هذا تصرف فردي، يحدث في كرة القدم، ويجب دائما اتخاذ قرارات ردية للحفاظ على صورة الفريق”