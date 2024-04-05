إعــــلانات
الرياضة

السويح: “نعتذر لأنصارانا على تصرف بعض لاعبينا الذي لن يمر مرور الكرام”

بقلم كريم تيغرمت
السويح: “نعتذر لأنصارانا على تصرف بعض لاعبينا الذي لن يمر مرور الكرام”
  • 194
  • 0

أبدى مدرب وفاق سطيف، عمار السويح، عدم تقبله للخلاف الذي حدث بين لاعبيه، في لقطة تسديد ضربة الجزاء.

وصرح السويح، في ندوته الصحفية: “نتأسف، ونعتذر لأنصارنا على خلاف لاعبينا في لقطة ضربة الجزاء، أين كنا قد استبدالنا اللاعبين الذين تم تعيينهم لذلك”.

كما أضاف: “الصورة التي قدمها لاعبينا بتشاجرهم على تسديد ضربة الجزاء، تعتبر تصرف يشوه صورة الفريق، ولن يمر مرور الكرام”

وتابع عمار السويح: “هذا تصرف فردي، يحدث في كرة القدم، ويجب دائما اتخاذ قرارات ردية للحفاظ على صورة الفريق”

رابط دائم : https://nhar.tv/YrTDJ
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر