“السويدي اليكتريك” يعلن عن نوايا استثمارية بالجزائر

أعلنت شركة “السويدي اليكتريك” (ELSEWEDY ELECTRIC )، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، عن نوايا استثمارية بالجزائر بقيمة 2،5 مليار دولار، على هامش فعاليات معرض التجارة البينية الافريقية الذي تحتضنه الجزائر العاصمة بين 4 و 10 سبتمبر.

تم اعلان هذه النوايا الاستثمارية الهامة من خلال مذكرة تفاهم وقعتها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار مع شركة “السويدي إليكتريك” المصرية، التي تملك فرعا بالجزائر.

ووفعت المذكرة من طرف المدير العام للوكالة، عمر ركاش، والرئيس المدير العام لشركة السويدي الكتريك-الجزائر، مصطفى عوض الحلواني، تحت إشراف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، ووزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق.