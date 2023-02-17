قناة النهار السويدي للكابلات .. إستثمار مصري يواصل إقتحامه للأسواق العالمية بقلم قناة النهار نشر في 17 فيفري 2023 - 15:59 إقتصاد شارك غرِّد أرسل 188 0 السويدي للكابلات .. إستثمار مصري يواصل إقتحامه للأسواق العالمية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/CMXm1 اقرأ أيضا 3 وفيات في حادث اصطدام سيارة بحافلة لنقل المسافرين بسعيدة قناة النهار 03 فيفري طالع هابط: سوق الجملة شلغوم بميلة يغرق بالأوحال.. والتجار يشتكون قناة النهار 09 فيفري "بوقرة :"كان ينقصني لقب مع المنتخب عندما كنت لاعبا .. والآن مهمتي نفرح الشعب قناة النهار 03 فيفري بشار / مستشفى 120 سرير بلعبادلة تأخُر في الإنجاز منذ 16 سنة قناة النهار 04 فيفري أجواء ممطرة و رياح على المناطق الجنوبية..التفاصيل قناة النهار 13 فيفري قطاع النسيج في الجزائر.. من الريادة إلى التدهور إلى إعادة البعث.. شهادة أهل الميدان قناة النهار 01 فيفري مجتمع: سعر البصل يصل إلى 110 دج للكلغ .. هذه أبرز الأسباب قناة النهار 28 جانفي طواقم الهلال الأحمر الجزائري في عملية إخلاء المباني المهددة بالإنهيار بمحافظة حلب قناة النهار 12 فيفري مستغانم : جنة العارف..مؤسسة للتنمية المستدامة تحافظ على رونقها الأندلسي قناة النهار 09 فيفري العون فارس: نفتخر كوننا جزائريين.. وما تم تحقيقه كان بفضل دعوات الجزائريين قناة النهار 15 فيفري