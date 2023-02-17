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قناة النهار

السويدي للكابلات .. إستثمار مصري يواصل إقتحامه للأسواق العالمية

بقلم قناة النهار
السويدي للكابلات .. إستثمار مصري يواصل إقتحامه للأسواق العالمية
إقتصاد
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السويدي للكابلات .. إستثمار مصري يواصل إقتحامه للأسواق العالمية

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