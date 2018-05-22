السويد تحذر شعبها من حرب محتملة !

قامت السلطات السويدية بتوزيع كتيبات على نحو 5 ملايين منزل تضمنت معلومات عن تدبير الطعام والشراب وكيفية الوصول للملاجئ في حالات الحرب.

وحسب صحيفة “الغارديان” البريطانية، فإن الكتيب الذي جاء في 19 صفحة حمل عنوان “في حال وقوع أزمة أو حرب”.

وتتضمن صفحاته رسوما لعائلات محلية، وهي تهرب من منازلها وسط المعارك، في وقت تحلق طائرات عسكرية في الأجواء، وتنتشر دبابات رفقة جنود على الأرض.

وجاء في افتتاحية الكتيب “على الرغم من أن السويد أكثر أمانا من الدول الأخرى، لا يزال هناك مخاطر تهدد أمننا واستقلالنا..إذا كنت مستعدا، ستساهم في تحسين قدرة البلد على التعامل أي تغيرات”.