السويد تسهل طلبات تصاريح الإقامة للطلاب والباحثين

قد تغير السويد قريبًا قواعدها الخاصة بطلبات تصاريح الإقامة للطلاب الدوليين والباحثين. من البلدان الخالية من التأشيرات في محاولة لتجنب سفر الأخير لمسافات طويلة.

مع القواعد الجديدة المعتمدة في البلاد منذ بداية نوفمبر من العام الماضي. يجب على الطلاب الدوليين والباحثين المتقدمين للحصول على تصاريح إقامة في السويد. الحضور في السفارة السويدية أو القنصلية العامة لإظهار جوازات سفرهم للتحقق من الهوية.

وتم فرض شرط جواز السفر للحصول على عملية صحيحة مع طلبات تصاريح العمل والإقامة في السويد. بعد أن تلقت وكالة الهجرة السويدية انتقادات بشأن مراقبة المستندات من قبل مكتب التدقيق الوطني السويدي.

بعد المخاوف التي عبر عنها قطاع التعليم في السويد ، تم إصدار تعليمات إلى وكالة الهجرة لتطوير مقترحات. من شأنها أن تساعد في حل المشكلة.

في العام الدراسي 2021/22 استقبلت الجامعات السويدية 28197 طالب تبادل و 11،644 مبتدئًا. يدرسون في الخارج دون المشاركة في أي برامج تبادل.

وتخطط السلطات أيضًا لتبسيط عملية تصريح العمل للمواطنين من البلدان الخالية من التأشيرات. الذين يتقدمون للحصول على تصاريح عمل في السويد والسماح للبلاد بجذب المزيد من العمال ذوي المهارات العالية.

في الشهر الماضي وحده ، أصدرت السويد 7862 تصريح إقامة، بزيادة 80 في المائة عن نوفمبر 2022. عندما تم إصدار 6290 تصريحًا.

وقالت السلطات إن أكبر عدد من تصاريح الإقامة (2720 تصريحًا) صدرت لأغراض العمل. والبعض الآخر للم شمل الأسرة (1858) ، واللجوء (1630) ، ولأغراض الدراسة (915).

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