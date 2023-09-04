السويد تشتعل بعد إحراق المصحف الشريف

تواصلت اليوم الإثنين، الاشتباكات، بين عناصر الشرطة ومسلمين غاضبين على حرق جديد لنسخة من المصحف الشريف، في ثالث أكبر مدينة في السويد.

واندلعت الاشتباكات في حي للمهاجرين في مدينة مالمو، جنوبي السويد، وفق ما نقلت وكالة “أسوشيتد برس”.

وبدأت الأحداث، الأحد، بعد أن أحرق الناشط المعادي للإسلام، سلوان موميكا، نسخة من المصحف، وحاول حشد غاضب منعه.

واستمرت الأحداث طوال الليل ووصفت بأنها “أعمال شغب عنيفة”، وامتدت إلى الاثنين.

وفي وقت مبكر الاثنين، أشعل حشد غاضب معظمه من الشباب النار في الإطارات والحطام.

وشوهد البعض وهم يلقون الدراجات الكهربائية والنارية ويخترقون الحواجز في حي روزنغارد، الذي شهد اشتباكات مماثلة في السابق.

وقالت الشرطة إنها تعرضت للرشق بالحجارة، بينما أضرم محتجون النيران في عشرات السيارات، الليلة الماضية، بما في ذلك مر ب تحت الأرض.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت 3 على الأقل الاثنين، بينما ذكرت أنها اعتقلت 15 الأحد. ورفعت خلال الاحتجاجات عدة لافتات تندد بحرق المصحف.

وفي الأشهر الماضية، دنس موميكا، وهو لاجئ من العراق، المصحف في سلسلة من الاحتجاجات المعادية للإسلام معظمها في ستوكهولم. مما أثار غضب العديد من الدول الإسلامية. وسمحت الشرطة السويدية بتصرفاته بحجة حرية التعبير.

وأثار حرق المصحف احتجاجات غاضبة في الدول الإسلامية، وهجمات على البعثات الدبلوماسية السويدية.