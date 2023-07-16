السويد تشدد قواعد الهجرة على هذه الفئة

اقترحت الحكومة السويدية تشديد متطلبات الهجرة لأفراد عائلات المقيمين الأجانب المقيمين في البلاد.

وتم تقديم مثل هذا الاقتراح في محاولة للحد من الهجرة إلى البلاد حيث كان هناك نقص في الاندماج في السنوات الأخيرة.

وتعليقًا على التغييرات المخطط لها ، قالت وزيرة الهجرة السويدية ، ماريا مالمر ستينرجارد إن الإجراءات ضرورية.

وشددت في الوقت نفسه على أن البلاد تتعامل حاليًا مع تحديات كبيرة تتعلق بإدماج المهاجرين في المجتمع.

وساهمت الهجرة المكثفة في السنوات الأخيرة إلى جانب الافتقار إلى الاندماج في مواجهة السويد لتحديات كبيرة مع تزايد الإقصاء. من أجل كسر وعكس التطور ، يجب اتخاذ سلسلة من الإجراءات ، “كما جاء في بيان الوزير ستينرجارد.

كجزء من مشروع القانون، اقترحت الحكومة زيادة الحد الأدنى لسن رفض تصريح الإقامة. لأفراد عائلات المقيمين الأجانب من 18 إلى 21 عامًا.

هذا يعني أنه إذا تمت الموافقة على الفاتورة، فقد يتم رفض تصريح الإقامة للشريك أو الزوج في الحالات. التي يكون فيها الشريك الموجود في السويد أو الشريك الذي يريد الانضمام إليهم أقل من 21 عامًا.

وتعليقًا على الاقتراح ، قال الوزير ستينرجارد إن هذا من شأنه أن يساعد في منع الزواج القسري. وشدد على أن هذا هو الحد الأقصى للعمر الذي يسمح به قانون الاتحاد الأوروبي.

وقالت الحكومة السويدية: “إن احتمالات الإعفاء من شرط الإعالة في حالة الهجرة النسبية. عندما يكون الشخص المعال في حاجة إلى الحماية ، محدودة أيضًا”.

بالإضافة إلى ما سبق ذكره ، قالت الحكومة إنها تريد أيضًا عدم تطبيق قاعدة معينة تمنح الحق. لمصلحة الهجرة السويدية في منح تصاريح الإقامة لأولئك الذين يخضعون “للحالات المؤسفة”.

ومع ذلك، شددت على أنه ينبغي الاستمرار في منح تصاريح الإقامة للأطفال عندما يخضعون لمثل هذه الظروف.