السويد تفوز على كوريا الجنوبية وتتصدر مجموعة ألمانيا مناصفة مع المكسيك

تمكن المنتخب السويدي، من تجاوز عقبة منتخب كوريا الجنوبية، بالفوزعليه بنتيجة 1-0، في افتتاح مشواريهما ضمن المجموعة السادسة من مونديال روسيا.

ودخل المنتخبان الشوط الأول من هذه المباراة بقوة، أين حاول كل منهما فرض سيطرته، لكن الفعالية أمام المرمى غابت من الجانبين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وانتظرت الجماهير إلى غاية الشوط الثاني، للإستمتاع بالهدف الوحيد في هذه المباراة، من تسجيل كراسنودار، لصالح السويد في الدقيقة 65.

وبهذا الفوز يتقاسم المنتخب السويدي صدارة هذه المجموعة رفقة المكسيك بثلاثة نقاط، بينما يحتل منتخبي كوريا وألمانيا، مؤخرة الترتيب بدون نقاط.