السويد تقترح حظر دخول هؤلاء الأشخاص

اقترحت السلطات السويدية أن تفرض الدولة حظرًا مؤقتًا على نقل الأشخاص الذين لا يحملون وثائق هوية صالحة. في بعض الحالات عندما يبدو هذا الإجراء ضروريًا.

وفقًا لوزارة الشؤون الريفية والبنية التحتية في السويد. تم تقديم مثل هذا الاقتراح في ضوء وضع الهجرة الحالي وفي محاولة لتجنب أي تهديدات للنظام العام.

“تم تقديم اقتراح لقانون جديد يمنح الحكومة سلطة ، في حالات معينة. لإصدار لوائح تحظر نقل الأشخاص الذين ليس لديهم وثائق هوية صالحة إلى السويد بوسائل نقل معينة”. كما جاء في بيان الوزارة.

كما أوضحت الوزارة أنه في حالة الموافقة على مثل هذا الاقتراح، ستكون السلطات قادرة على فرض قيود أكثر صرامة. على الأشخاص الذين لا يحملون الوثائق المطلوبة في حالة ظهور خطر جدي على النظام العام أو الأمن الداخلي للبلاد.

ينص جزء من الاقتراح على أنه “يجوز للحكومة إصدار لوائح بشأن حظر نقل الأشخاص بالحافلة أو القطار. أو سفينة الركاب الذين يفتقرون إلى وثائق هوية صالحة للسويد”.

تماشيا مع اللائحة ، قالت السلطات إنه يجب فرض رسوم جزائية للتأكد من أن الجميع يتبع القواعد.

وشددت الوزارة على أنه يجب تطبيق حد أدنى للرسوم قدره 30،000 كرونة سويدية (2609 يورو). وحد أقصى قدره 250،000 كرونة سويدية (21744 يورو). على جميع أولئك الذين لا يتبعون القواعد إذا تمت الموافقة على هذا الاقتراح.

يجوز للحكومة إصدار لوائح بشأن الرسوم الجزائية لمن يخالف مثل هذا الحظر. يجب أن تصل رسوم الغرامات إلى 30،000 كرونة سويدية كحد أدنى و 250،000 كرونة سويدية كحد أقصى”. كما ينص جزء آخر من الاقتراح.

فيما يتعلق بصحة هذه القواعد، قالت السلطات إنه بمجرد إدخالها. يجب أن تظل صالحة فقط لفترات معينة من الوقت عندما ترى السلطات أن القواعد الأكثر صرامة ضرورية.

وشددت السلطات على أنه “إذا استمر الخطر لفترة أطول. فيمكن تمديد فترة الصلاحية ستة أشهر في كل مرة طالما استمر الخطر”.