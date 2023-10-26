السويد تقرر طرد العراقي سلوان موميكا الذي قام بحرق المصحف الشريف

قررت السلطات السويدية طرد المهاجر العراقي سلوان موميكا الذي قام بحرق المصحف الشريف بشكل متكرر في العاصمة ستوكهولم.

وحسب “روسيا اليوم” نقلا عن قناة “TV4” السويدية ، ان دائرة الهجرة لم تجدد لسلوان موميكا تصريح الإقامة. وسيتم ترحيله مع منعه من العودة لمدة خمس سنوات.

واكدت ذات القناة أنه تقرر طرد المهاجر العراقي من البلاد، وذلك نظرا لوجود عقبات أمام التنفيذ، تمت الموافقة على تصريح إقامة محدد المدة للفترة من 25 أكتوبر 2023 إلى 16 أبريل 2024.

كما أنه بعد ترحيل موميكا، سيتم منعه من العودة إلى السويد لمدة 5 سنوات.