السويد: مقتل حوالي 10 أشخاص وإصابة آخرين في إطلاق نار بمدرسة

أعلنت الشرطة السويدية، اليوم الثلاثاء، مقتل حوالي 10 أشخاص وإصابة آخرين، في إطلاق نار بمدرسة في مدينة أوربرو.

ونقلا عن موقع راديو السويد، تم تسجيل حادثة إطلاق النار داخل مدرسة في مدينة أوربرو. وأضاف المصدر ذاته أن المشتبه به لم يكن معروفاً لدى السلطات الأمنية من قبل.

ووفقاً لرئيس الشرطة المحلية بالسويد، روبيرتو إيد فورست، فإن الأضرار التي لحقت بمسرح الجريمة كانت كبيرة.

كما أكدت الشرطة أنه لا توجد صلات مشتبه بها بالإرهاب في هذه المرحلة، وتعتقد أن الجاني تصرف بمفرده.

وتقع مدرسة “كامبوس ريسبرجسكا ” في مدينة أوريبرو، على بعد نحو 200 كيلومتر غرب العاصمة ستوكهولم. وتوفر فصولا دراسية للطلاب فوق 20 عاماً.

وتقوم هذه المدرسة بتعليم اللغة السويدية للمهاجرين، وتدريبات مهنية أيضاً، وبرامج للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية.