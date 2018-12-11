السويد والمغرب الأفضل عالميا في مكافحة التغيير المناخي

تصدرت السويد والمغرب القائمة السنوية المتعلقة بالحد من التغير المناخي، وتلتهما على رأس القائمة كل من بريطانيا والهند والنرويج والبرتغال والاتحاد الاوروبي.

في حين تذيلت السعودية والولايات المتحدة الترتيب وذلك باحتلالهما المرتبة الأخيرة.

واستند مؤشر أداء التغيير المناخي في التصنيف، إلى التقدم الذي أحرز في كل بلد في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة .

بالإضافة إلى دعم قطاع الطاقة المتجددة على رغم استخدام الرياح والطاقة الشمسية إضافة إلى السياسيات المبعة في هذه الدول حيال المناخ.

وحسب النتائج المستخلصة، فإن الأرض تتجه نحو ارتفاع درحة حرارتها بنحو 4 أو 5 درجات مئوية بحلول نهاية القرن.

وتضمنت القائمة 56 دولة تساهم ب 90 بالمئة من انبعاثات الغازات التي تسبب برفع درجة حرارة الأرض.