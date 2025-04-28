السويد – الجزائر .. الفاف تعلن موعد انطلاق عملية بيع التذاكر

كشفت الفاف، اليوم الاثنين، عن موعد انطلاق عملية بيع تذاكر المباراة الودية التي ستجمع بين المنتخب الوطني ونظيره السويدي، يوم 10 جوان، بملعب “ستراوبيري أرينا” في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وأوضحت الفاف، عبر بيان رسمي، ان الجماهير الجزائرية الراغبة في حضور الودية العالمية بين الخضُر والسويد، يمكنها اقتناء التذاكر ابتداء من يوم غد الثلاثاء، بداية من الـ 21:00 ليلا بتوقيت الجزائر.

وتندرج المباراة الودية ضمن تحضيرات “محاربي الصحراء” للمواعيد القادمة. إذ يتطلع الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش إلى استغلال هذا اللقاء لمواصلة بناء فريق تنافسي قادر على تحقيق الأهداف المسطّرة، في مقدمتها التأهل إلى كأس العالم.

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