السويسري مارسيل كولر مدربا للأهلي المصري

عيّن الأهلي المصري المدرب السويسري مارسيل كولر مدربا للفريق خلفا للبرتغالي سواريش الذي اقيل من العارضة الفنية.

ويملك كولر مسيرة تدريبية كبيرة في عالم المستديرة أبرزها تدريب بازل السويسري وبوخوم الألماني.

كما درّب المدرب السويسري منتخب النمسا الذي قاده للتأهل لأول مرة إلى يورو 2016 بعدما كانت مشاركته الوحيدة في نسخة 2008.

واحتل كولر ولاعبيه في المنتخب النمساوي انذاك المرتبة 70 في تصنيف الفيفا كأفضل انجاز.

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