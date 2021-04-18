السياحة.. أزمة كورونا تتسبب في خسائر شهرية تقدر بـ30 مليار دينار

كشف المدير العام للسياحة بوزارة السياحة، الصناعات التقليدية، موسى بن ثامر، أن كورونا تتسبب بـ30 مليار دينار خسائر شهريا بالقطاع.

وأضاف بن ثامر، أن أصحاب الوكالات السياحية سيرفعون جملة من الاقتراحات للوزارة من أجل تخفيف انعكاسات وأثار الجائحة على نشاطهم.

ومن جهته،أبرز رئيس الجمعية الوطنية لوكلاء السفر، برجى محمد لمين، أهم الاقتراحات التي قدمتها وكالات السياحة والأسفار للخروج من الأزمة.

وأشار المتحدث إلى منح قروض بدون فوائد لوكالات السفر والإعفاء من الاشتراكات السنوية “كناص” والإعفاءات الجبائية بالنسبة للضرائب.

بالإضافة إلى مرافقة الوكالات باسترجاع حقوقهم لدى شركات الطيران والسعي مع السلطات للترخيص لوكالات السفر لفتح مكاتب لتعويض بعض الخسائر.

ويرى المختصون أنه من الضروري وضع مخطط تلتقي فيه جهود جميع القطاعات لإنقاذ قطاع السياحة وجعله بديلا للمحروقات.