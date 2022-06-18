السياحة: أزيد من 50 مؤسسة دخلت حيز الخدمة وطنيا

أكد وزير السياحة، ياسين حمادي، بمستغانم أن أزيد من 50 مؤسسة سياحية دخلت حيز الاستغلال على المستوى الوطني. بعد استفادتها من التدابير التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وقال حمادي أن المؤسسات المستفيدة من التدابير الاستثنائية، بينها 7 مؤسسات سياحية و30 مخيم صيفي بمستغانم ستدعم قدرات الإيواء وطنيا. بزهاء من 20 ألف سرير إضافي.

كما لفت الوزير إلى أن قطاع السياحة يعرف دينامية جديدة بفضل التعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية. وخاصة المتعلقة برفع العراقيل الإدارية عن المشاريع الاستثمارية وتجسيد الوكالات العقارية المختصة في العقار الصناعي والسياحي والفلاحي والحضري. ناهيك عن مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي يوجد حاليا على مستوى المجلس الشعبي الوطني.

وذكر وزير السياحة، أن هذه الرؤية التي تهدف لفتح كل مجالات يستمكن قطاع السياحة مستقبلا من رفع طاقة الاستيعاب. مما سيسمح بخفض الأسعار التي يحددها السوق وقانون العرض والطلب وليست الإدارة.

كما كشف الوزير عن دراسة مشروع على مستوى الحكومة لتسقيف أسعار الخدمات بمختلف المؤسسات السياحية تبعا لتصنيف كل مؤسسة.

في حين، قام حمادي خلال هذه الزيارة بتدشين مؤسستين فندقيتين جديدتين بمنطقة التوسع السياحي بصابلات (بلدية مزغران). بقدرة إيواء تقدر بـ 213 سرير استفادت من رخص استغلال استثنائية ودخلت حيز الخدمة مؤخرا.

كما عاين الوزير مشروع إقامة سياحية عائلية على مستوى نفس المنطقة السياحية تابعة لجهاز الحماية المدنية ووكالة سياحة وأسفار نموذجية. ومنزل استفاد من التدابير التي أقرتها الوزارة مؤخرا والمتعلقة بتشجيع الإيواء السياحي من خلال صيغة الإقامة لدى الساكن.