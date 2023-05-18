السياحة.. أوامر بتوفير كل الشروط لقضاء موسم متميز

أشرف وزير السياحة والصناعة التقليدية، مختار ديدوش، اليوم الخميس، على اللقاء التحضيري لموسم الاصطياف لسنة 2023. وهذا بمشاركة مدراء السياحة للولايات الساحلية، ومدراء ولايات أخرى، بالإضافة إلى فاعلين في القطاع وممثلو المؤسسات تحت الوصاية .

كما أكد وزير السياحة، خلال كلمته التوجيهية، على الأهمية الكبرى التي توليها السلطات العليا للبلاد للسياحة الداخلية عموما. وموسم الاصطياف بصفة خاصة. قائلا “لأنه موسم مستقطب لعدد كبير من السياح والمصطافين”.

وأمر ديدوش، بتوفير كل الشروط اللازمة لقضاء موسم متميز حيث أوصى باقتراح مبادرات جديدة وعصرية تساهم في خلق أجواء آمنة. ومريحة للسياح الجزائريين والجالية الجزائرية المقيمة بالمهجر.