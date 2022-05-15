السياحة.. إعادة السماح بتنظيم المخيمات العائلية في المدن الساحلية

أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية، ياسين حمادي، أن الدولة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتمكين العائلات من الاستمتاع بعطلة صيفية مميزة. وهذا خلال موسم الاصطياف 2021-2022 بعد زوال وباء كورونا.

كما أضاف وزير السياحة، أنه تم في هذا الإطار إعداد برنامج على مستوى الحكومة لتمكين العائلات من الاستمتاع بموسم الاصطياف. وتعويض فقدانها للاستمتاع بعطلتها الصيفية في الموسمين الماضيين بسبب جائحة كورونا. مشيرا إلى أن الهدف من هذا البرنامج هو بالدرجة الأولى توفير شروط الإقامة اللازمة وكذا الخدمات الجيدة. والأمن بكافة المرافق السياحية وخاصة بهياكل الاستقبال بالولايات الساحلية وشواطئها.

في حين، أبرز في السياق ذاته، أن هذه التدابير موجهة لفائدة العائلات المقيمة بأرض الوطن ولأفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج. والذين من المتوقع حضورهم بقوة هذه السنة بعدما منعتهم الجائحة من دخول أرض الوطن في السنتين الأخيرتين.

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كما تتعلق أهم الإجراءات المقررة تحضيرا لموسم الاصطياف المقبل، حسبما ذكره الوزير بإعادة السماح بتنظيم المخيمات العائلية على مستوى المدن الساحلية. مع استغلال المدارس ومعاهد التكوين المهني والفضاءات الشبانية بالمدن الساحلية لتنظيم مخيمات صيفية لفائدة أبناء ولايات الهضاب العليا والجنوب.

للإشارة، قام وزير السياحة، بزيارة العمل إلى ولاية سكيكدة بمعاينة التحضيرات الجارية لموسم الاصطياف المقبل.و ذلك على مستوى شواطئ المرسى والرميلة، حيث شدد على “ضرورة توفير الأمن ومجانية الدخول إلى الشواطئ”.