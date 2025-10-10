السياحة الحموية.. استلام 16 مشروعاً عام 2026

كشفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، حورية مداحي، عن استلام 16 مشروعاً استثمارياً في مجال السياحة الحموية، في غضون العام 2026.

وأكدت الوزيرة، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أنّه في إطار “إعادة تفعيل المشاريع الاستثمارية الحموية. تمّ تسجيل 44 مشروعاً عبر 10 ولايات”.

وأبرزت الوزيرة حرص الدولة على ضرورة مرافقة أصحاب المشاريع لتذليل العراقيل الإدارية والتقنية التي قد تعترضهم.

وقالت مداحي، أنه سيتم منح الأولوية للشركات المحلية للاستثمار في هذا المجال.

مشيرة إلى أن المقاربة تهدف الى تطوير الخبرات وتهيئة الأرضية للانفتاح على الأسواق الخارجية.

وتحصي الجزائر 282 منبعاً حموياً، 8 منها بولاية سطيف، إضافة إلى 31 حماماً تقليدياً و4 مراكز للمعالجة بمياه البحر.