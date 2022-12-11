السياحة الداخلية.. أسعار معقولة للأجانب وتخفيضات بـ50 بالمائة للجزائريين

قال المكلف بالإعلام في الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الأحد، إن الأخيرة وقعت العديد من الاتفاقيات مع عدة متعاملين في مجال السياحة. وهذا بالشراكة مع وكالة السياحة والأسفار الوطنية، والديوان الوطني للسياحة والأسفار.

كما كشف أمين الأندلسي، في تصريح للنهار، أن “فيما يخص الأسعار، فعلى المستوى الدولي، كانت مدروسة مع الشركاء”. تابعا “هو عبارة عن “باك” كامل التكاليف تحتوي على ثمن التذكرة والمبيت والمغامرات”. مضيفا “السعر جد مناسب وجذاب بالنسبة للسيّاح الأجانب”.

أما “فيما يخص السياحة الداخلية”، -يقول الناطق الرسمي-“الجوية في كل موسم السياحة الصحراوية تضع تخفيضات بـ50 بالمائة على ثمن التذكرة”. وهذا “لتنقل مجموعة متكونة من 10 أفراد إلى الجنوب، بسعر جد مغري”.

في حين، أشار الأندلسي، إلى أن الجزائر بلد آمن ومستقر ولديه مقومات تروجها للسياح سواء من الداخل أو من الخارج. مضيفا و”تطمح الجزائر إلى الاستفادة من قدراتها السياحية لاسيما الصحراوية التي تسمح بجذب استثمارات وطنية وأجنبية”. نظرا “للإمكانيات الهائلة التي تتوفر عليها بلادنا وهذا يعود لأولويات رئيس الجمهورية حيث تعمل السلطات العمومية على جعلها وجهة سياحية بامتياز”. و”تقوم الجوية الجزائرية باستحداث إستراتيجية جديدة والمتمثلة في جلب سياح أجانب على المناطق الصحراوية”. وهذا “من خلال فتح خط جوي من باريس نحو جانت بتاريخ 17 ديسمبر”.