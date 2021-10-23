السياحة الداخلية.. تسقيف أسعار خدمات الفنادق

أعلن وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي، اليوم السبت، من ولاية تمنراست، عن تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة التجارة. وتهدف اللجنة إلى إعادة النظر في أسعار خدمات الفنادق والعمل على تسقيفها لتكون في متناول المواطنين بغرض تقوية السياحة الداخلية.

وأضاف الوزير خلال تفقده لفندق “تاهات” خلال إعادة افتتاحه بعد تأهيله، أن القطاع يعتمد على إعادة بعث السياحة الداخلية. وهذا من خلال جلب السواح والتعريف بالمقومات السياحة الكبرى عبر مختلف مناطق الوطن. حيث يتم عبر تكثيف الرحلات السياحية و مراجعة أسعار خدمات الفنادق و تسقيف هذه الأسعار.

وأكد حمادي، أن تمنراست “قطب سياحي بامتياز ويجب الاهتمام أكثر بالمقومات التي تزخر بها لأنها عرفت بعض الركود بجلب السواح”. وفي هذا الشأن رد حمادي على انشغالات المتعاملين السياحيين المحليين بتمنراست والمتعلق بإعادة بعث الحركية السياحية بالمنطقة. حيث شدد على مرافقة الوكالات السياحية لإعادة بعث نشاطها والتي يجب أن تعمل جاهدة في استقطاب عدد كبير من السواح.

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وعن قدوم السواح الأجانب، قال الوزير إن “الحصول على ما يسمى بالتأشيرة الجماعية متاح لكل الوكالات السياحية المعتمدة”. داعيا إياها إلى المبادرة في طلبها لضمان استقطاب عدد كبير من السواح الأجانب، خاصة منهم المهتمين بسياحة المغامرات والسياحة الثقافية. كما طالب الوزير الوكالات الى الترويج لها وتسويق مختلف المنتوجات السياحية.

وتطرق متعاملون سياحيون، الى ضرورة ضمان فرص تكوين لفائدة الشباب في مجال السياحة الصحراوية على غرار المرشدين ومرافقي الفرق السياحية. ورد الوزير أن المسألة ستتكفل بها مصالحه بالتنسيق مع وزارة التكوين المهني عن طريق التمهين.

ومن المنتظر ان يقوم حمادي يوم غد بزيارة الموقع الاثري “تاقمارت الغربية”. أين سيتم الإعلان الرسمي لانطلاق موسم السياحة الصحراوية.

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