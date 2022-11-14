السياحة في الجزائر تبهر مجلة كندية

خصّصت المجلة الكندية “توريستيكا انترناشيونال” ملفا خاصا حول السياحة بالجزائر، مبرزة “تاريخها الثري ومناظرها الخلابة و تراثها العريق”.

كما أكدت المجلة في ملفها المعنون “الجزائر، أرض الترحاب و الاكتشاف” أن الأمر يتعلق “بتجربة فريدة من نوعها”. وقال جورج الكاهي الرئيس المؤسس لهذه المجلة: “كنا نود لو أن كل الزملاء الصحفيين”. و”فاعلي قطاع الصحافة السياحية كانوا موجودين معنا لمشاهدة روعة المناظر”.

وتعتبر المجلة التي شاركت مؤخرا في الجزائر العاصمة بالصالون الدولي للسياحة والأسفار أن الجزائر “ثمرة تاريخ ثري”. “ناهيك عن مناظرها الخلابة و تراثها المادي ولا مادي المفعم بالفن وتاريخها العريق”.

كما نوه بالمزايا السياحية التي تتمتع بها الجزائر. حيث ذكر صاحب المقال بالطلب القوي لسياح من مختلف بقاع العالم على الحجوزات في جنوب البلد.

وحسب المصدر ذاته فإن هذا الطلب المتزايد على وجهة الجزائر “تؤكد الحركية الإيجابية التي يجب أن تتواصل على مدار العام”. “على ضوء التوجيهات الجديدة التي اعتمدتها السلطات العمومية”.

في حين، تطرقت المجلة في عددها هذا إلى العطلة التي قضتها مجموعة من مهنيي السياحة في الصحراء الجزائرية”. “القادمين خاصة من كندا وأوروبا”.

وأشادت هذه المجموعة بالصحراء قائلة “إن الزمن يتوقف في الرمال الذهبية بالصحراء جنوب غرب الجزائر”. مذكرة بمختلف مراحل رحلة أفرادها في الصحراء. بحيث أرفقوا شهادتهم بمختلف الصور التي تبرز جمال المناطق الصحراوية.

كما أعرب السياح الأجانب عن إعجابهم بجمال المواقع السياحية الطبيعية التي تزخر بها الجزائر. وكذا بالشعب الجزائري المضياف و فن الطبخ علاوة على المؤسسات الفندقية.

في حين، وصفت المجموعة كثبان الصحراء الجزائرية ب”الخلابة” مبدية استمتاعها بالزيارة التي أجرتها إلى تاغيت (بشار). حيث اندهش أفرادها بالكثبان الضخمة التي تسلقوها لمشاهدة المناظر الرائعة والمواقع الأثرية. التي تحتوى على نقوش تعود لحقبة ما قبل التاريخ.

وأكد السياح ذاتهم الذين أقاموا بفندق الريم المطل على واحة بني عباس الشاسعة وكثبان العرق الغربي، أنهم انبهروا بالقصور المحلية العتيقة.