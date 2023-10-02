السياحة.. قرابة 2 مليون سائح أجنبي زار الجزائر هذا العام
كشف وزير السياحة والصناعات التقليدية، مختار ديدوش، اليوم الاثنين، أن أزيد من 1 مليون و500 سائح أجنبي زار الجزائر هذا العام.
كما أوضح وزير السياحة، أن هذا الرقم من السياح، تم تسجيله خلال فترة من جانفي إلى أوت.
في حين، أشار ديدوش، إلى أن الولايات الجنوبية، سجلت لوحدها توافد 26 ألف زائر. مضيفا أن عدد المؤسسات الفندقية التي دخلت حيز الخدمة بلغ 47 مؤسسة في مختلف ولايات الوطن.
وفي سياق ذات صلة، قال وزير السياحة، أن عدد الوكالات السياحية والأسفار بلغ هذه السنة 2741 وكالة.
وعن موسم الاصطياف، فأكد الوزير ذاته، أن عدد الشواطئ في الجزائر وصل إلى 617 شاطئ منها 437 شاطئ مسموح للسباحة.
أهم روافد الانعاش الاقتصادي
وقال الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، الخميس الماضي، إنّ السياحة تمثل أحد الروافد الهامة للانعاش الاقتصادي، كما أن الحكومة صادقت على أكثر من 73 مخططا للتهيئة السياحية.
وخلال كلمة ألقاها بقصر المعارض، لدى إشرافه على فعاليات افتتاح الطبعة الـ 22 للصالون الدولي للسياحة والأسفار. أكد الوزيرالأول على ضرورة العمل على ترقية السياحة بكل أنواعها.
مضيفا أن “1 مليون و600 ألف سائح عدد معتبر لكن يتوجب علينا العمل أكثر لاستقطاب المزيد من السياح”. “لأنها تمثل أحد الروافد الهامة للانعاش الاقتصادي”. كما “أنها تعرف قفزة نوعية والدليل ارتفاع عدد السياح مقارنة بالسنة الماضية”.
وبخصوص الخدمات السياحية التي توفرها الجزائر، قال أيمن بن عبد الرحمان، “كسبنا رهان النوعية. والخدمات لكن بشكل جزئي”، موضحا أن الجزائر تتوفر على 249 منطقة للتهيئة السياحية.
كما أكد الوزير الأول، أن الحكومة صادقت على أكثر من 73 مخططا للتهيئة السياحية، مشددا على ضرورة تشجيع المستثمرين في المجال لأن مختلف ولايات الوطن لديها كل المؤهلات للنهوض بالقطاع.