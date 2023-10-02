السياحة.. قرابة 2 مليون سائح أجنبي زار الجزائر هذا العام

كشف وزير السياحة والصناعات التقليدية، مختار ديدوش، اليوم الاثنين، أن أزيد من 1 مليون و500 سائح أجنبي زار الجزائر هذا العام.

كما أوضح وزير السياحة، أن هذا الرقم من السياح، تم تسجيله خلال فترة من جانفي إلى أوت.

في حين، أشار ديدوش، إلى أن الولايات الجنوبية، سجلت لوحدها توافد 26 ألف زائر. مضيفا أن عدد المؤسسات الفندقية التي دخلت حيز الخدمة بلغ 47 مؤسسة في مختلف ولايات الوطن.

وفي سياق ذات صلة، قال وزير السياحة، أن عدد الوكالات السياحية والأسفار بلغ هذه السنة 2741 وكالة.

وعن موسم الاصطياف، فأكد الوزير ذاته، أن عدد الشواطئ في الجزائر وصل إلى 617 شاطئ منها 437 شاطئ مسموح للسباحة.

أهم روافد الانعاش الاقتصادي