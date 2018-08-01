السياح الجزائريون يغيرون الوجهة.. من تونس إلى “شرم الشيخ”

تشهد مدينة “شرم الشيخ” المصرية، توافدا كبيرا وغير مسبوق من طرف السياح الجزائريين خلال موسم الإصطياف، توافد قدرته عدة وكالات سياحية بالضعف 4 مرات مقارنه بالسنة الفارطة.

فبعد ما كانت تونس تحتل الصدارة كل سنة في الاستحواذ على الأغلبية الساحقة من نسبة السائحين الجزائريين، وجدت نفسها هذه السنة تواجه منافسا شرسا يدعى “شرم الشيخ”.

هذا ما أكده لنا “محمد البدري” صاحب وكالة “كريزي ترافل” المصرية من خلال مقارنه مبدئية لعدد الحجوزات التي قام بها الموسم الفارط والموسم الحالي الذي لم ينته بعد.

فخلال الموسم الماضي لم يتعد عدد الحجوزات التي قام بها “البدري” ال 50 حجزا بينما قدرها الموسم الجاري والذي لا يزل في ذروته بـ 180حجزا.

حيث تضاعف قدره حوالي 4 مرات على مستوى وكالته فقط والتي تتعاقد بدورها مع 4 وكالات جزائرية ، ما يعني أن الأرقام مرشحه للتصاعد أكثر

نفس الأمر أكدته لنا “وسيلة بن شعبان” صاحبة وكالة “سيلاب تور” بالجزائر من خلال تصريحها الذي يفيد بأن عدد الحجوزات على مستوى وكالتها فقط تضاعف السنه حوالي 3 مرات

من جهة أخرى اشتكى كل من “محمد البدري” و “وسيلة بن شعبان” من النقص الكبير في عدد الرحلات التي تربط الجزائر و شرم الشيخ ،ما حال دون ارتفاع الأرقام أكثر

مقارنة بنسبة الطلب على الوجهة من جهة ومقارنة بالعدد الهائل للفنادق والمنتجعات التي تحتضنها شرم بمختلف التصنيفات و بأسعار معقوله من جهة أخرى

الأمر الذي يستدعي اعادة النظر مستقبلا في عدد الرحلات التي تربط الوجهتين خاصة اذا حدث وأدمن الجزائريون “جوهرة” شمال البحر الأحمر كما سبق

و أدمنوا تونس ، واذا نجح المصريون في ترسيخ انطباع جيد بأذهان السياح الجزائريين خاصة بحسن الاستقبال الذي يشاع عن أحفاد الفراعنة.