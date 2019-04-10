السياح في تايلاند مهددون بالإعدام بسبب صور “السيلفي”!

تعمل السلطات التايلندية، على إصدار لائحة عقوبات، تصل إلى الإعدام، بحق الأشخاص الذين يلتقطون صورا قرب مهبط الطائرات، بمطار جزيرة بوكيت.

وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يقع المطار قرب الشاطئ، ما يجعله مقصدا لمن يريدون التقاط صورا للطائرات، في لحظات الهبوط أو الإقلاع.

لذلك تخشى هيئات الطيران، أن يؤدي إقبال السياح على المكان، إلى وقوع كارثة جوية، بالنظر إلى قرب الشاطئ من المطار.

وصرح مدير المطار، “ويشيت كايو تايتهام”، بأن التقاط الصور بجانب المطار، قد يصبح أمرا غير قانوني عما قريب.

وأضاف المدير، أن إقبال الناس على التقاط صور “سيلفي” مع المدرج، صار مزعجا للطيارين.

وقد يتم إغلاق جزء من الشاطئ، ليتحول إلى منطقة آمنة ومحظورة.

وبذلك ستكون ثمة غرامات وعقوبات صارمة، تصل إلى الإعدام، حسب نفس المسؤول.

وتشمل العقوبة أي شخص لا يمتثل لهذه اللائحة، وتتراوح العقوبة بين الإعدام أو السجن مدى الحياة.

وقد تكون العقوبة كذلك، السجن لمدة تتراوح بين 5 سنوات و20 عاما، وفقا لقانون الطيران الجوي لعام 1978.

لكن الأهالي يخشون هذه الخطوة، كونها ستؤثر بشكل كبير على مداخيلهم.

حيث أن عددا كبيرا من الزوار، يأتون حتى يحظوا برؤية المنظر المذهل للطائرة فوق الشاطئ.