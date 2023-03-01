السيارات أقل من 3 سنوات: تسديد الحقوق الجمركية في شهر.. وتخفيض 80 % من الرسوم لهذه السيارات

كشف اليوم المديرية العامة للجمارك كشفت المديرية العامة للجمارك، تفاصيل عملية إقتناء السيارات اقل من 3 سنوات للافراد المقيمين.

وأوضحت ذات المديرية وفي بيان لها عبر صفحتها على الفيسبوك انه وبصدور المرسوم التنفيذي رقم 23-74 المؤرخ في 20 فيفري 2023 المحدد لشروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية المستعملة المقتناة من طرف الأفراد المقيمين.

ووفقا للعدد رقم 11 من الجريدة الرسمية يمكن للأفراد المقيمين القيام بعملية اقتناء وجمركة السيارات أقل من 3 سنوات وذلك وفقا لشروط .

وانهت مصالح الجمارك للراغبين في إقتناء سيارة أقل من 3 سنوات انه بإمكانهم جمركتها عبر مكتب الجمركة المختص. وذلك على مستوى مكتب الجمارك للدخول أوبمكتب الجمارك المختص إقليميا حسب محل إقامة الفرد الذي قام بعملية الإستيراد

يتم القبول المؤقت للسيارات المستعملة المستوردة على التراب الوطني عن طريق إصدار سند عبور لدى الجمارك صالح لمدة شهر واحد غير قابل للتجديد، أي أن الفرد المقيم الذي قام بعملية الإستيراد ملزم بجمركة السيارة وتسديد الحقوق والرسوم المفروضة قبل انقضاء شهر من تاريخ إدخالها إلى التراب الوطني.

وبالنسبة للحقوق والرسوم أوضحت الجمارك أنه تتم جمركة السيارات المستعملة الأقل من 3 سنوات مع دفع الحقوق والرسوم المستحقة بموجب القانون العام فإنه بالنسبة للسيارات الكهربائية: مع تخفيض 80 % من مبلغ الحقوق والرسوم.

بينما بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس أوإيقاد شرارة “بنزين” أوهجين “بنزين وكهرباء” التي تساوي أو تقل سعة اسطوانتها عن 1800 سم3 مع تخفيض 50 % من مبلغ الحقوق والرسوم في حين التي تفوق سعة اسطوانتها 1800 سم3 مع تخفيض 20 % من مبلغ الحقوق والرسوم.

أما بخصوص ملف الجمركة

حدد المرسوم ملف الجمركة بالنسبة للسيارات الأقل من 3 سنوات المستوردة تتم عملية الجمركة على أساس الوثائق التالية:

نسخة من بطاقة هوية الفرد المقيم أو نسخة من بطاقة المقيم بالنسبة للأجانب. و شهادة إقامة الفرد المقيم. أيضا شهادة ترقيم السيارة في الخارج أو أي وثيقة أخرى معادلة. وثيقة تثبت تحويل ملكية السيارة، فاتورة شراء و/أوعقد بيع. وذلك وثيقة مؤرخة بأقل من 3 أشهر تثبت الحالة الجيدة لسير السيارة، تعدها هيئة مؤهلة في بلد ترقيمها (شهادة المراقبة التقنية للسيارة). كما يتكون الملف من خبرة المطابقة يعده الخبير المعتمد من قبل الوزارة المكلفة بالمناجم

بينما بالنسبة للسيارات المقتناة من عند الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية الأجنبية وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة بالجزائر وكذا أعوانهم الملف هو نسخة من بطاقة هوية الفرد المقيم أو بطاقة المقيم بالنسبة للأجانب. شهادة إقامة الفرد المقيم. شهادة ترقيم السيارة. وثيقة تثبت تحويل ملكية السيارة، فاتورة شراء و/أوعقد بيع. وكذا نسخة من التصريح لدى الجمارك الخاص بالقبول المؤقت للسيارة.مع ترخيص بالتنازل عند السيارة صادر عن مصالح الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية. وأيضا تقرير خبرة المطابقة يعده الخبير المعتمد من قبل الوزارة المكلفة بالمناجم

ونص المرسوم أن هذه السيارات هي المعنية بالإستيراد

السيارة السياحية

سيارة خاصة كهربائية أو ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة “بنزين” أوهجين “بنزين وكهرباء” مصممة لنقل الأشخاص، لا تتجاوز 9 مقاعد للجلوس بما في ذلك مقعد السائق.

السيارة النفعية

سيارة خاصة كهربائية أو ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة “بنزين” أوهجين “بنزين وكهرباء” مصممة لنقل البضائع، لا يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة 3,5 طن وهي مركبة نقل، مركبة نقل صغيرة أو مركبة من نوع بيك أب.

وتابع المرسوم أن يتم تطبيق أحكام هذا المرسوم على السيارات الأقل من 3 سنوات التي يتم استيرادها من الخارج من طرف الأفراد المقيمين. وأيضا السيارات الأقل من 3 سنوات التي يتم التنازل عنها من طرف الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية الأجنبية وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة بالجزائر وكذا أعوانهم، لفائدة الأفراد المقيمين، وهذا مع مراعاة قواعد المعاملة بالمثل.

ووضع المرسوم شروط الإستيراد

حيث يرخص للفرد المقيم باقتناء سيارة مستعملة من أجل وضعها للسير في الجزائر مرة واحدة كل 3 سنوات ابتداء من تاريخ التصريح بوضعها للإستهلاك. وهذا لا يعني أن السيارات المستعملة التي يتم جمركتها لا يمكن التنازل عنها، وإنما المقصود بذلك أن الفرد المقيم لا يمكنه اقتناء أو استيراد سيارة مستعملة إلا مرة واحدة كل 3 سنوات.

كما انه يجب أن تكون السيارات المستعملة المستوردة في حالة جيدة للسير. وأيضا ألا تتضمن أي عيوب كبيرة أو فادح. بالإضافة إلى أنها يجب أن تستجيب للمقتضيات التنظيمية في المجال الأمني والبيئي، وعند الإقتضاء لمعايير المصنِّع.