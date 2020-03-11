السيارات القديمة.. عشق لا ينتهي لهواة التحف الميكانيكية

الـ 404 والـ 504 سيارات قديمة كلاسيكية، تعود لسنوات الستينيات.. تحف ميكانيكية فنية أثارت عشق بعض الهواة بوهران لجمال تصاميمها وقيمتها الفنية، اقتنوها فجددوها لتصبح حلم العديد باكتسابها بعد منافستها لأفخر المركبات.

الـ 404 أو ما يُطلق عليها بخطّافة العرايس.. سيارة كانت خلال سنوات الستينيات بعد الإستقلال تتصدر مواكب الأعراس في تلك الفترة تُزف فيها العروس وهي في أبهى! حُلّة، اكتسبها صاحبها فقام بصيانتها فهي بالنسبة إليه تراث متحرك يجب الإعتناء به.

أما الـ 504 فهي من السيارات التي لا تقدر بثمن، شاركت في العديد من السباقات وحازت على المراتب الأولى بكل من رالي بونداما بكوت ديفوار الى جانب المغرب خلال سنوات السبعينيات.

سيارات قديمة نادرة تحكي حقبة تاريخية لا تُنسى خلّد ذكراها هواة من عشاق التحف الميكانيكية جسّدوها في خرجات وفسح مجانية بشوارع الباهية وهران خلال المناسبات الوطنية والأعياد للعودة بالجيل الجديد إلى أصالة الماضي الجميل.