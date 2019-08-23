 السيارات المركبة محليا ستكون متوفرة في السوق خلال شهرين

ستكون السيارات المركبة محليا متوفرة في المصانع وقاعات العرض خلال شهرين وهذا بعد قرار بدوي بجمركة قطع الغيار بالموانئ.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الصناعة لـ”النهار اونلاين”بأن قرار الوزير الأول لمصالح الجمارك باخراج قطع الغيار سيمكن هذه المصانع من التركيب مجددا.

وأكد ذات المصدر بإن إخراج قطع “سي كا دي” و أس كا دي” من الموانئ واتمام عمليات المراقبة سيستغرق فترة لن تتجاوز 20 يوم.

وأضاف أن عمليات دفع الرسوم بالنسبة للقطع غير المعنية بالإعفاء لن تتجاوز هي كذلك،الأسبوع على اقصى تقدير.

وفي هذا الإطار ستتمكن مصانع تركيب السيارات بمختلف أنواعها من مباشرة عملية التركيب في أجال لا تتجاوز شهر.

وبخصوص مباشرة عملية البيع و فتح الطلبات قال مصدر النهار اونلاين أنه يمكن اعادة مباشرتها لعمليات البيع و فتح الطلبات خلال شهرين من الأن.