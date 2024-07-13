“السياربي” تباشر تجديد عقود اللاعبين

باشرت إدارة فريق شباب بلوزداد، المتوج بكأس الجزائر، تجديد عقود اللاعبين المنتهية الصائفة الحالية.

وكشفت إدارة “السياربي” أمس الجمعة، بأنها قامت بتجديد عقد المدافع الشاب، محمد عزي، لموسمين إضافيين.

للإشارة فإن عزي، الذي لم ينل فرصته في الموسم المنقضي، رغم تألقه مع تشكيلة الرديف، كان محل أطماع العديد من الأندية المحلية والأوروبية.

وهو الأمر الذي دفع بإدارة الشباب لتجديد عقده إلى صيف 2026. على أمل أن يحصل على فرص أكبر الموسم المقبل، مع المدرب الجديد، الذي سيخلف البرازيلي، ماركوس باكيتا.