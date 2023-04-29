السياربي تبحث عن “ريمونتادا” تاريخية من بلاد “البافانا بافانا”

يلعب فريق شباب بلوزداد ظهر اليوم السبت، أهم مباراة له في الموسم الحالي، حينما يحل ضيفاً على ملعب “لوفتوس” بمدينة بريتوريا بلاد “البافانا بافانا”، لملاقاة مضيفه ما ميلودي صن داونز.

ويبحث “أبناء لعقيبة” في المواجهة المرتقبة بداية من الساعة 14:00، بالتوقيت الجزائري، عن تحقيق فوز بنتيجة 3-0 أو أكثر. لضمان عبورهم للمرة الأولى في تاريخ النادي إلى نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا.

وتلقى الشباب، هزيمة مُذلة ذهابا بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي. استقرت على رباعية كاملة، هز بها ممثل جنوب إفريقيا، أحلام عشاق اللونين الأحمر والأبيض، في معانقة اللقب القاري.

ومنطقياً تبقى مهمة رفقاء بطل الجزائر لـ 3 مرات متتالية. صعبة ومعقدة للغاية ولكنها ليست مستحيلة. وهو ما أكده اللاعبون، في تصريحاتهم عشية السفر إلى جنوب إفريقيا.

ومن الناحية الفنية، فإنّ الشباب سيستفيد من جاهزية جميع لاعبيه لموقعة اليوم، الأمر الذي يبحث الكوكي، الذي يلعب مستقبله مع الفريق، لاستغلاله من أجل قلب الطاولة على صن داونز، وتحقيق ريمونتادا تاريخية.